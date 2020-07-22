صلاة عيد الأضحى .. الحكومة تكشف تفاصيل مهمة عن اجتماع اليوم.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى بدأ اجتماع اليوم بتحية لما قامت وتقوم به القوات المسلحة فى بئر العبد.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة تصدت للجماعات الإرهابية أمس وتم القضاء على 18 إرهابيا.









وأوضح ، أن الدولة المصرية تتصدى لجميع المشكلات بقوي، فمصر تحارب الإرهاب وتحارب كورونا، مؤكدًا أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير على أقوى اقتصاديات العالم.









ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن اجتماع اليوم كان يبحث القرار الذى تم اتخاذه فى 27 -6 وهو الفتح التدريجي، موضحًا أن الجميع يلاحظ أن هناك انخفاضا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا.













وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن هناك استمرارا لـ قرار الإبقاء على غلق الشواطئ العامة والحدائق العامة، ولكن بعد العيد سيتم فتح الحدائق التى تعمل بنظام التذاكر ويكون هناك سماح لـ 50%من الطاقة المعتادة وكشف أن حديقة الحيوان سيتم فتحها بعد عيد الأضحى.









وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن اجتماع الحكومة اليوم سيسمح لـ المطاعم والمقاهى العمل بنسبة 50% من الأحد المقبل، بدلا من 25 % وسيكون العمل لـ الساعة الـ 12 مساء.









وتابع: " الشيشة ما زالت ممنوع تناولها فى المقاهى، وأن الغرامة فى حالة ضبطها تصل للغلق وغرامة 4 آلاف جنيه".









وتحدث المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن صلاة عيد الأضحى المبارك و قال إن ما تم فى عيد الفطر سيتم تطبيقه فى عيد الأضحى، وسيتم نقل الصلاة من أحد المساجد الكبيرة، وسيكون هناك مسجد واحد على مستوي الجمهورية, وأن الأوقاف هى المسئولة عن تحديد المسجد.













وأكد أن قرار منع إقامة الأفراح التى تتم فى الفنادق والقاعات مستمر، ولم يتم اتخاذ قرار بإقامة الأفراح في الفنادق، وان إقامة الأفراح فى الشوارع غير مسموح به ومن يفعل ذلك يرتكب مخالفة.









وتابع : استمرار إغلاق الشواطئ العامة خلال أيام العيد، ولم يصدر قرار بفتح الشواطئ، وأن حركة النقل كما هى أيام العيد ولم يصدر أى قرار جديد".



