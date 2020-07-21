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توك شو

أخبار التوك شو| الجيش ينتصر في بئر العبد.. العالم يأمل أن تنتهى جامعة أوكسفورد من تجربتها الثالثة للقاح كورونا.. طارق شوقي عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:41 م
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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عادل نصار
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:


قدم الإعلامي أحمد موسى، التحية لرجال القوات المسلحة المصرية بعد إحباط عملية ارهابية على ارتكاز أمني في بئر العبد. 

أكد الدكتور إسلام عنان، مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن العالم الآن أصبح يأمل فى أن تنتهى جامعة أوكسفورد من تجربتها الثالثة الخاصة بلقاح لفيروس كورونا.

قد تكون في أقل من عام.. مجلس الوزراء يكشف عن تفاصيل المخطط التنموي في سانت كاترين
أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن محاور التنمية فى منطقة سانت كاترين مختلفة لا تركز على المحور السياحى فقط رغم أن القطاع السياحى له النصيب الأكبر.

كشف النائب مجدي بوذينه نائب البرلمان التونسي، تفاصيل الاعتداء عليه من قبل برلمانيون تابعين لجماعة الأخوان في تونس.

أكد الدكتور علاء الظواهري عضو لجنة المفاوضات الخاصة بسد النهضة، أن ملء إثيوبيا لسد النهضة تصرف سياسي غير جيد، مشيرا إلى أن الجانب الاثيوبي دائما ما يتلاعب بالألفاظ والمفاهيم خلال المفاوضات.

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة التي انتهت اليوم، الثلاثاء، بامتحان الجبر والهندسة في ظل جائحة فيروس كورونا.

علق الإعلامي أحمد موسى، على ما يتردد بشأن إعلان مسئولين إثيوبيين ملء سد النهضة في الفترة الماضية بحجة زيادة مياه الأمطار.

قال حلمي النمنم وزير الثقافة السابق، إنه في الظروف الحالية والتي تمر بها البلاد من تحديات مختلفة لا يوجد الحياد، مضيفا أن الكائن المحايد هو كائن ميت.

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أخبار التوك شو| الجيش ينتصر في بئر العبد.. العالم يأمل أن تنتهى جامعة أوكسفورد من تجربتها الثالثة للقاح كورونا.. طارق شوقي عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

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