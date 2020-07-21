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توك شو

أخبار التوك شو.. اتجاه كبير ليكون حل أزمة سد النهضة أفريقيا .. التموين تكشف أسعار اللحوم.. أسباب انخفاض أعداد الإصابة بـ كورونا.. فيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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آيات أحمد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم، الثلاثاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:


قال دكتور غسان الأعور، استشارى الأمراض الجرثومية، إنه مع إعادة فتح نشاطات الحياة فى معظم مناطق العالم، نرى أنه خلال الأسبوع الماضى وصلت أعداد الحالات اليومية فى العالم إلى حوالى 250 ألفا يوميا.



قال الدكتور إسلام عنان ، أستاذ علم انتشار الأوبئة ، إننا نشهد حاليًا انخفاض ملحوظ فى أرقام عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأن هناك حالة من الاستقرار النسبي.



تحدث ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية المصرية، عن إستعدادت اللجنة الأوليمبية للأحداث الرياضية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن معظم الإتحادات بدأت بالفعل في تدريب اللاعبين، كما أن دوري كرة القدم، من المقرر استئناف مبارياته في السادس من أغسطس المقبل، والأندية تستعد له حاليا من خلال خوض بعض المباريات الودية .



قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة، حيث أن درجات الحرارة تتراواح ما بين 34 و35 درجة وهذا يكون حول المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة في هذا الوقت من العام. 


أكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الموارد المائية والري السابق، أنه إن لم تنته القمة الأفريقية المصغرة لمناقشة تطورات سد النهضة بنتائج إيجابية، يتحول الأمر مرة أخرى لمجلس الأمن.


قال أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين، إن جميع أنواع السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة بكميات كبيرة في المنافذ التابعة للوزارة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.


قال الإعلامي حمدي الكنيسي ، في ذكرى مرور 60 عام على ماسبيرو ، إنه يتذكر أول مرة قال فيها الجملة الإذاعية الشهيرة "هنا القاهرة" ، وكانت مهمة ليست سهلة ، نظرا لأن معايير أختيار مذيع الراديو أو التلفزيون ، دقيقة جدا.


قال أحمد الزايد ، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة بوزارة التموين ، إن الكمامة التى تقوم وزارة التموين بطرحها سواء بسعر 8.5 جنيه تتميز بأعلى مواصفات الجودة ، لافتا الى ان التموين طرحت كمامة جديدة بسعر الـ 6 جنيهات و جميع مواصفات الكمامة واحدة .



أكدت الدكتورة جيهان العسال ، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في تناقص مستمر ، موضحة أن إحتمالية وجود موجة ثانية من الفيروس واردة، وحدثت في أكثر من دولة.



قالت الإعلامية رشا مجدى، إنها كانت من المحظوظات فى بداية عملها الاعلامى حيث عملت فى مبنى ماسبيرو، واستطاعت قراءة النشرات بجانب العمالقة فى المجال الإذاعى.


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