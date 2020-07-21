استشاري: الأعداد المتزايدة لكورونا تفرض علينا إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال دكتور غسان الأعور، استشارى الأمراض الجرثومية، إنه مع إعادة فتح نشاطات الحياة فى معظم مناطق العالم، نرى أنه خلال الأسبوع الماضى وصلت أعداد الحالات اليومية فى العالم إلى حوالى 250 ألفا يوميا.









وأضاف غسان الأعور، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حوالى ربع مليون شخص يشخص بالعدوى يوميًا، وهذا يعنى أنه من الممكن أن يصل العدد إلى نصف مليار، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية









وأشار إلى أن معظم الدول حدث بها إيقاف لنشاط الحياة، ولكن كان الثمن الاقتصادى والاجتماعى باهظا جدا وكان التأثير السلبى واضحا.









وأوضح أنه يجب التعامل مع الحالات التى ستزيد يوما بعد يوم، ففتح البلاد من جديد أمر لا بد من التعايش معه.







