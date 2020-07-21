اللجنة الأوليمبية: لدينا 95 لاعبا ولاعبة مؤهلين للمشاركة في أوليمبياد طوكيو ..فيديو

تحدث ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية المصرية، عن إستعدادت اللجنة الأوليمبية للأحداث الرياضية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن معظم الإتحادات بدأت بالفعل في تدريب اللاعبين، كما أن دوري كرة القدم، من المقرر استئناف مبارياته في السادس من أغسطس المقبل، والأندية تستعد له حاليا من خلال خوض بعض المباريات الودية .





وأضاف ممدوح الششتاوي، خلال حواره لـ فضائية دي إم سي ، أن الأتحادات الرياضية ، ملتزمة خلال تدريباتها، بجميع الإجراءات الإحترازية، لافتا إلى أن الألعاب الموقوفة حتى الأن، هي اللألعاب النزالية .





وأشار المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية، إلى أن الدولة أقرت عودة النشاط الرياضي ، ولكن عودة الألعاب بالكامل ، يتوقف على إجراءات كل إتحاد رياضي ، وإستعداداته.





وأوضح "الششتاوي" ، أنه لا يوجد مشكلة في أي إتحاد رياضي، لافتا إلى أن هناك 95 لاعبا ولعبة من مصر مؤهلين لخوض منافسات أوليمبياد طوكيو القادمة.





وأكد "الششتاوي" ، أن هناك تناغم بين اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة ، ومتابعة دائمة ما بين وزير الشباب والرياضة واللجنة، للوقوف على إستعدادات اللاعبين للاولمبياد أولا بأول.