قيادي بالغد يطالب الدول العربية بالتعامل مع الإخوان كجماعة إرهابية محظورة

قال المهندس حسن ضوة القيادي بحزب الغد والأمين العام للحزب بمنيا القمح، إن إصدار محكمة التمييز الأردنية حكما باعتبار جماعة الإخوان منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية ضربة قاسمة للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية لأن الأردن من دول ومعاقل التنظيم القوية.





وأعلن ضوة، أن وجود جماعة إرهابية شيطانية والتي تعد المنبع والمصدر الرئيسي لكل التنظيمات الإرهابية لنشر الدم والإضطرابات في الدول التي تتعامل معها الجماعة الإرهابية بمبدأ طز كما صرح مهدي عاكف هو أمر يشكل خطورة على كل الدول المتواجد فيها هذا التنظيم الإرهابي.



