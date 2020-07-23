الإعلامي جوان إبراهيم في القاهرة لتصوير برنامج عن السوريين

يستعد الإعلامي السوري جوان إبراهيم، للسفر إلى القاهرة لتصوير برنامج عن السوريين، ويرصد البرنامج المشاكل التي يعاني منها السوريين فى الوطن العربي ومن بينها مصر، ويتضمن البرنامج شهادات حية للسوريين بعد معاناتهم ترك الوطن الأم والنزوح إلى الدول المجاورة عقب المشاكل السياسية والاقتصادية الصعبة التي واجهتها سوريا خلال الـ10 سنوات الماضية.





كما يرصد الإعلامي السوري جوان إبراهيم، في برنامجه والمقرر إذاعته عبر إحدى القنوات الإخبارية، قصص نجاح وبطولات السوريين فى القاهرة وكيف وصلوا إلى شهرة واسعة في تقديم وجبات الطعام السورية وأصبح لهم قاعدة جماهيرية كبرى من الجمهور المصري.





جوان إبراهيم، سوري بريطاني من مواليد 1982، بدأ العمل الصحفي منذ عام 2005، وعمل صحفيًا في سوريا لمدة عامين في حلب، كما عمل في المجال الإغاثي في سوريا مع بدء الحراك، ثم انتقل الى لندن منذ عام 2014 ليؤسس لاحقًا شركة "أورنينا" للإنتاج الإعلامي.



