سفير الصين بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بالعيد الـ 68 لـ ثورة 23 يوليو





وتابع السفير أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر شهدت طفرة كبيرة تحت قيادة رئيسي البلدين في السنوات الاخيرة.





وأضاف: "أثق بأنه وبعد المكافحة المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد؛ ستزداد متانة العلاقات الصينية المصرية وعمق الصداقة الصينية المصرية وآفاق التعاون الصيني المصري".

وقال السفير ليتشيانج، في تغريدة له على "تويتر": "يشرفني أن أتقدم بالتهاني الحارة والتمنيات الطيبة إلى جمهورية مصر العربية والشعب المصري الصديق بمناسبة حلول العيد الوطني الــــ 68 لجمهورية مصر العربية وأتمني لها مزيدا من الرخاء والازدهار. تحيا الصداقة بين الصين ومصر".