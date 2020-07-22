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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي عقب نهاية الجولة 37 من البريميرليج بفوز ليفربول

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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محمد رشاد
اشتعلت المنافسة على ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك عقب انتهاء الجولة السابعة والثلاثين والتي مساء اليوم الأربعاء.

وفشل ثنائي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني، في تسجيل الأهداف في تلك الجولة خلال مواجهة تشيلسي.

بينما تألق رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، أمام واتفورد وسجل هدفين وتساوى مع محمد صلاح.

وشهدت الجولة نفسها تسجيل لاعب ساوثهامبتون، داني إنجز، هدفا أمام بورنموث.

ولم يسجل نجم ليستر سيتي، جيمي فاردي، أهدافًا في تلك الجولة خلال مواجهة توتنهام، كذلك غاب بيير إيميريك أوباميانج عن التهديف في مباراة آرسنال وأستون فيلا.


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة والثلاثين


جيمي فاردي، ليستر سيتي، 23 هدفًا.

داني إنجز، ساوثهامبتون، 21 هدفًا.

بيير إيميريك أوباميانج، آرسنال، 20 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 17 هدفًا.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، 17 هدفًا.

أنطوني مارسيال، مانشستر يونايتد، 17 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 17 هدفًا.
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