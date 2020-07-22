بفستان زهري.. شاهد.. فرح على تتألق في جلسة تصوير جديدة

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جلسة تصوير جديدة لها مع متابعيها جديدة عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وظهرت فرح بإطلالة ناعمة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى أناقتها.



