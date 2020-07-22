بفستان زهري.. شاهد.. فرح على تتألق في جلسة تصوير جديدة
الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:32 م
فرح علي
شاركت المذيعة فرح علي جلسة تصوير جديدة لها مع متابعيها جديدة عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، وظهرت فرح بإطلالة ناعمة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن مدى أناقتها.
وعلقت فرح علي على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بتقادير مكتوبه لا يعلمها إلا الله.. والرضا بالقدر هو نصف الراحة في هذه الدنيا.
وأطلت فرح علي
فى الصور بإطلالة مميزة وجذابة ، حيث ارتدت فستانا قصيرا بأكمام طويلة باللون الزهري الملي بالورود باللون الروز، وقصة مختلفة من الرقة، ومن الأسفل فيما اختارت حذاء باللون الأبيض، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.
وتركت فرح علي
شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.
ولم تتكلف فرح في وضع المكياج، حيث اكتفت بوضع اللون الروز كـ طلاء أظافر، مع اختيار الكحل والآي لاينر والماسكرا لتبرز جمال عينيها.
ولم تتكلف فرح على
في اختيار إكسسوارات؛ حيث انها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين واسوارة باللون الذهبي ، مع ساعة يد بنفس اللون,واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..