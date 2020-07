بفستان زهري.. شاهد.. فرح على تتألق في جلسة تصوير جديدة

View this post on Instagram

أيامنا تمضي و يمضي معها العمر بتقدير مكتوبه لا يعلمها إلا الله. و الرضا بالقدر هو نصف الراحه في هذة الدنيا. Dress @mennasaad_house Photographer @mano.selim Earrings @nina_accessories_