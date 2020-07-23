مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى بعض الأشخاص الذين يحاولون التدخل في شئون قناة النادي، مؤكدا أن إدارة نادي الزمالك هي من تدير القناة وتتحكم بها.
وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، أنه لا يوجد أي شخص سيتمكن من السيطرة على القناة أو إجبارها على فعل أي شيء.
وتابع أنه سيفضح قريبا الأشخاص الذين يرغبون في التدخل في شئون القناة، محذرا إياهم بأن تلك هي رسالته الأخيرة لهم.
ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز وديا اليوم، الخميس، في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يكون التدريب الصباحي خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية مساء غد.
كان الزمالك فاز على سموحة 5-1 الأحد الماضي في أولى مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.