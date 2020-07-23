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رياضة

مرتضى منصور: لا يوجد شخص يمكنه السيطرة على القناة.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى بعض الأشخاص الذين يحاولون التدخل في شئون قناة النادي، مؤكدا أن إدارة نادي الزمالك هي من تدير القناة وتتحكم بها.

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، أنه لا يوجد أي شخص سيتمكن من السيطرة على القناة أو إجبارها على فعل أي شيء. 

وتابع أنه سيفضح قريبا الأشخاص الذين يرغبون في التدخل في شئون القناة، محذرا إياهم بأن تلك هي رسالته الأخيرة لهم.

ويستعد الفريق لمواجهة بيراميدز وديا اليوم، الخميس، في الخامسة مساءً على ملعب برج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة. 

ومن المقرر أن يكون التدريب الصباحي خفيفا حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل المباراة الودية مساء غد. 

كان الزمالك فاز على سموحة 5-1 الأحد الماضي في أولى مبارياته الودية خلال معسكره ببرج العرب في إطار استعدادات الفريق لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا.
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