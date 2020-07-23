AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواد خطر قابلة للاشتعال.. 6 قنابل موقوتة داخل السيارة

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
حذر خبراء السيارات سائقي السيارات، من 6 أشياء خطيرة قابلة للاشتعال والانفجار إذا تم تركها في السيارة مع ارتفاع درجة الحرارة العالية في الصيف وفي هذا التقرير نستعرض أهم تلك الأشياء..

عبوات العطر المضغوطة 
تعتبر من أخطر الأشياء في السيارة خاصة أن عنصر الكحول يدخل في تركيبتها وهو ما يجعل تعرضها لدرجات الحرارة العالية ولفترات طويلة في فصل الصيف تشكل خطر حقيقي. 

معقم اليدين
أصبح ضروري الأن  لكل من يضطر إلى الخروج من منزله منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد كما أنه يجب أن يكون المعقم يحتوي على تركيز كحول إيثيلي يبدأ من 70 % لكي يقضي على الفيروسات والبكتريا على رأسها فيروس كورونا  لذلك يمكن أن يتم تسرب الكحول مع وجود مصدر لهب أو مع التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة دون أن تنفجر. 

عبوات الغاز 
يتم استخدامها لتحضير وجبات الطعام أثناء الرحلات أو حتى لتجهيز مشروبات ساخنة هي قنبلة موقوته داخل السيارة وتعتبر أخطر الأدوات التي يمكن تخزينها داخل السيارة في فصل الصيف وذلك لاحتوائها على غاز مضغوط بداخلها.

الهواتف الذكية
تتأثر الهواتف بارتفاع درجة الحرارة في حالة تعرضها للشمس فترة ولكن تركها لساعات طويلة قد يؤدي لانفجارها بسبب تحطم الخلايا الداخلية للبطاريات أو قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي.

مزيلات العرق 
التي تحمل في داخلها هواء مضغوط يمكن أن يتعرض  للإنفجار في حالة التعرض للحرارة.

واقي الشمس
يتركه البعض في السيارة لاستخدامها أثناء خروجه في فترة الصباح ولكن تركها في السيارة يعرضها للتلف وكذلك الإنفجار
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فصل الصيف.. احذر هذه الأشياء تحول هاتفك إلى قنبلة موقوتة

قابل للاشتعال.. احذر ترك الكحول في الشمس .. فيديو

هل ينفجر معقم اليدين في السيارة ؟

أكثر الأشياء تأثرا في السيارة بالحرارة العالية خلال الصيف

درجة الحرارة العالية.. انفجار أنبوبة غاز داخل سيارة في السعودية| فيديو

أشياء تؤدي إلى انفجار داخل السيارة .. أخرجها فورا

ترشيحاتنا

المستشار محمود نصر: «الكاحول» الطرف الأضعف بمخالفات البناء ..فيديو

الصحة تكشف أسباب وتفاصيل تراجع وفيات كورونا

صاحب صاحبه.. ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح عقب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي

رسالة نارية من مجدي عبدالغني لـ ميدو .. فيديو

بات معك ملك يستغفر لك.. داوم على هذا الأمر قبل نومك

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور