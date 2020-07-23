مواد خطر قابلة للاشتعال.. 6 قنابل موقوتة داخل السيارة

حذر خبراء السيارات سائقي السيارات، من 6 أشياء خطيرة قابلة للاشتعال والانفجار إذا تم تركها في السيارة مع ارتفاع درجة الحرارة العالية في الصيف وفي هذا التقرير نستعرض أهم تلك الأشياء..





عبوات العطر المضغوطة

تعتبر من أخطر الأشياء في السيارة خاصة أن عنصر الكحول يدخل في تركيبتها وهو ما يجعل تعرضها لدرجات الحرارة العالية ولفترات طويلة في فصل الصيف تشكل خطر حقيقي.

معقم اليدين

أصبح ضروري الأن لكل من يضطر إلى الخروج من منزله منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد كما أنه يجب أن يكون المعقم يحتوي على تركيز كحول إيثيلي يبدأ من 70 % لكي يقضي على الفيروسات والبكتريا على رأسها فيروس كورونا لذلك يمكن أن يتم تسرب الكحول مع وجود مصدر لهب أو مع التعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة دون أن تنفجر.

عبوات الغاز

يتم استخدامها لتحضير وجبات الطعام أثناء الرحلات أو حتى لتجهيز مشروبات ساخنة هي قنبلة موقوته داخل السيارة وتعتبر أخطر الأدوات التي يمكن تخزينها داخل السيارة في فصل الصيف وذلك لاحتوائها على غاز مضغوط بداخلها.

الهواتف الذكية

تتأثر الهواتف بارتفاع درجة الحرارة في حالة تعرضها للشمس فترة ولكن تركها لساعات طويلة قد يؤدي لانفجارها بسبب تحطم الخلايا الداخلية للبطاريات أو قد تتسبب في حدوث ماس كهربائي.

مزيلات العرق

التي تحمل في داخلها هواء مضغوط يمكن أن يتعرض للإنفجار في حالة التعرض للحرارة.

واقي الشمس

يتركه البعض في السيارة لاستخدامها أثناء خروجه في فترة الصباح ولكن تركها في السيارة يعرضها للتلف وكذلك الإنفجار

