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سيارات

هل ينفجر معقم اليدين في السيارة ؟

الأحد 31/مايو/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
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أماني نوار
وسط انتشار فيروس كورونا أو كوفيد 19 نلجأ إلى استخدام المطهرات الكحولية بكثرة وانتشر في الفترة الاخيرة بعض الفيديوهات تظهر انفجار داخل السيارات بسبب زجاجات معقم اليدين.

وكشف الخبراء المتخصصون في المواد الكيمائية أن احتمالية حدوث انفجار وزجاجات الكحول أو معقم اليدين بهذه الطريقة نادرة جدا وتحدث في بعض الحالات فقط .

وأكد الخبراء أن الكحول فاعليته تتوقف إذا تعرض في السيارة لدرجة حرارة مرتفعة لفترة طويلة، كما أن في الحالة الوحيدة التي يمكن أن تنفجر فيها زجاجات الكحول ومعقم اليدين هي عند التعرض لدرجة حرارة هائلة تصل إلى 600 درجة فهرنهايت.

يذكر أن مصدر إثارة الجدل في هذا الأمر كانت تدوينة نشرها الدفاع المدني في ولاية ويسكونسن الأمريكية وجاءت فيها تحذيرات صريحة لاحتمالية انفجار هذه الزجاجات في حالة التعرض للطقس الحار.

كما نصح الخبراء بعدم ترك زجاجات الكحول أو معقم اليدين داخل السيارة في ظل درجات الحرارة العالية لأن في هذه الحالة سيصبح السائل بدون أي فائدة لمقاومة انتشار فيروس كورونا.

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