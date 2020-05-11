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سيارات

احذر من الكحول داخل السيارة

الإثنين 11/مايو/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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أماني نوار

هناك الكثير من أصحاب السيارات يغفل عن التركيز في الأشياء التي يضعونها داخل سيارتهمم معتقدين بأنها غير مضرة ومن أبرز تلك الأشياء هي الكحول الإيثيلي لتعقييم اليدين المستعمل  في تعقييم اليديين لمواجهة فيروس كورونا بالغ الخطورة .

وأكد خبراء  في عالم السيارات أنه يوجد أشياء عديدة تدمر المقصورة الداخلية للسيارة ومحتوياتها وخصوصا المواد البلاستيكية والجلود .

ومن أكثر هذه الأشياء التي تدمر المقصورة هو الكحول لكنه رغم ذلم فهو يتسبب في تلف الاسطح البلاستيكية والجلدية بالإضافة إلي وجود أضرار على عجلة القيادة وناقل الحركة .

وليست هذه الأشياء فقط بل واقي الشمس أيضا لانه يتضمن أكسيد التيتانيوم للحماية من أشعة الضارة فيمكنه أن يتفعل مع البلاستيك والجلد ويسبب أضرار بالغة بهم .

ومن أخطر الأشياء أيضا هو طارد الحشرات الذي يتكون من مواد كيمائية ضارة للغاية بالمواد البلاستيكية والأسطح الجلدية، بالإضافة إلى المعطرات الجوية الموجودة في السيارة فلا يجب أن يتم تركها حتى لا تتعرض لأشعة الشمس مما يسبب انفجار للعبوة داخل السيارة .

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