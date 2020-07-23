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فن

علم مصر منور.. إنجي علاء تهنئ محمد صلاح بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:44 ص
انجي علاء
انجي علاء
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مصطفى كرم
احتفلت السيناريست إنجي علاء بتتويج محمد صلاح مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز. 

ونشرت إنجي علاء، عبر حسابها بـ"تويتر"، مجموعة من الصور لـ محمد صلاح معلقة "‏علم مصر منور منصة التتويج بالدوري الإنجليزي الف مبروووووك لفخر مصر وفخر العرب محمد صلاح والف مبروووك لينا كلنا  ‎#محمد_صلاح ‎#فخر_العرب ‎#ليفربول". 

واحتفل فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على أرضه أمام تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال الجولة الـ37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.
وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 96 فى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي توج به مسبقًا، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 63 فى المركز الرابع، ليظل مصيره من المشاركة فى دورى أبطال أوروبا معلقًا حتى
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