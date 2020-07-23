بنموت من الحرائق.. أهالي قرية بحطيط بالشرقية يطالبون بإنشاء وحدة مطافئ وإسعاف

استغاث المواطن مصطفى إبراهيم حسن السيد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بالدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لإنشاء وحدة مطافئ ووحدة إسعاف بالقرية للضرورة القصوى.





وقال فى رسالته: "نناشد نحن سكان قرية بحطيط التابعة لمركز أبو حماد محافظ الشرقية ونطالب بإنشاء وحدة مطافئ ووحدة إسعاف بالقرية".





حيث زاد عدد الحرائق في القرية في الأشهر والأعوام الماضية لتصل إلى ٢ حريقة في الشهر الواحد ولا يستطيع سكان القرية السيطرة عليها إلا بعد عناء وتعب وفي الأغلب تصل إلى الوفاة من سكان المنزل المشتعل أو أهل القرية الذين يتدخلون لإخماد وإطفاء الحريق ولا تستطيع سيارة المطافئ التابعة لمركز أبو حماد الوصول للقرية إلا بعد مدة زمنية تتجاوز عشرون دقيقة وقد تصل إلى نصف ساعة نظرا لسوء الطريق بين القرية والمركز وكثرة التكسير به نتيجة لأعمال إنشاء الصرف الصحي بالطريق المار بقرية الحلمية وتآكله.





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وأضاف: "نطالب بإنشاء وحدة إسعاف بالقرية حيث لا يوجد أي مستشفى بالقرية فنحتاج إلى سيارة إسعاف لإسعاف المصابين من آثار الحرائق والحالات الحرجة وكبار السن والأطفال ونقلهم لمستشفى أبو حماد المركزي على الفور، وأقرب وحدة إطفاء تقع في مركز مدينة أبو حماد وتبعد مسافة 6 كيلومترات تقريبا رغم صعوبة الحركة على الطريق بين القرية، وقد تقدم أهالي القرية بهذه الطلبات للمحافظين السابقين ولكن لا يوجد استجابة لذلك".





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