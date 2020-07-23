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محافظات

صدفة غريبة.. تشييع جثمان أحد الضباط الأحرار في ذات يوم ذكرى ثورة يوليو | شاهد

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:38 ص
تشييع الجثمان
تشييع الجثمان
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إبراهيم الهوارى
بدأ أهالى قرية أجهور الكبرى، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، فى الاستعداد لتشييع جثمان العميد الحسيني أبو عرب، أحد ضباط الجيش المشاركين في ثورة 23 يوليو 1952 في القليوبية.


وتقام مراسم تشييع الجثمان أمام المعهد الديني بالقرية والدفن بمقابر العائلة بأبو عرب بأجهور الكبرى والعزاء يقتصر على صلاة الجنازة.

ويعتبر أبو عرب أحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار ومن المقرّر أن يواري جثمانه الثرى اليوم في ذكرى الثورة التي شارك فيها قبل 68 عاما.

من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن بين أهالي القرية والقرى المجاورة على فراق الفقيد وقال أبناء القرية أن الفقيد بعد إنهاء خدمته في المؤسسة العسكرية انخرط فى العمل الخيري بعد ما ترك إرثه طوعًا وتفرغ للعمل الخيري وتبرع بممتلكاته ومعاشه الشهري لجمعية خيرية أنشأها لخدمة أهالي قريته أجهور الكبرى.

كما تبرع بمبنى من 5 أدوار ومساحة كبيرة لإقامة مستشفى لخدمة أهالي البلدة وهو التبرع الذي لم يجر استغلاله حتى الآن.

ويعد العميد الحسيني منصور أبو عرب أحد ضباط ثورة 23 يوليو وبدأ تعليمه بمدرسة الأمير فاروق بحي روض الفرج والتحق بالكلية الحربية في أكتوبر عام 1948 رغبة في تحرير البلاد من الاحتلال البريطاني والمشاركة في إنشاء جيش وطني وبعد التخرج التحق بكتيبة البنادق السادسة المشاة، وشارك بعدها في الثورة كأحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار.

صدفة غريبة.. تشييع جثمان أحد الضباط الأحرار في ذات يوم ذكرى ثورة يوليو | شاهد
صدفة غريبة.. تشييع جثمان أحد الضباط الأحرار في ذات يوم ذكرى ثورة يوليو | شاهد
صدفة غريبة.. تشييع جثمان أحد الضباط الأحرار في ذات يوم ذكرى ثورة يوليو | شاهد
صدفة غريبة.. تشييع جثمان أحد الضباط الأحرار في ذات يوم ذكرى ثورة يوليو | شاهد
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