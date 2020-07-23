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محافظات

تبرع بثروته للأعمال الخيرية.. وفاة أحد الضباط الأحرار فى ثورة 23 يوليو

الخميس 23/يوليه/2020 - 12:43 ص
أحد الضباط الأحرار
أحد الضباط الأحرار فى ثورة 23 يوليو
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إبراهيم الهوارى
توفى العميد الحسيني أبو عرب أحد ضباط الجيش المشاركين في ثورة 23 يوليو 1952 بمحافظة القليوبية  ويعتبر أحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار ومن المقرر أن يواري جثمانه الثرى غدا في ذكرى الثورة التي شارك فيها قبل 68 عاما.


وأعلنت أسرة الفقيد أن صلاة الجنازة ستقام أمام المعهد الديني بأجهور الكبرى بطوخ بمحافظة القليوبية في الساعة العاشرة من صباح غد الخميس والدفن بمقابر العائلة بأبو عرب بأجهور الكبرى والعزاء يقتصر على صلاة الجنازة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية والقرى المجاورة على فراق الفقيد حيث قال أبناء القرية أن الفقيد بعد إنهاء خدمته في المؤسسة العسكرية انخرط فى العمل الخيري بعدما ترك إرثه طوعا وتفرغ للعمل الخيري وتبرع بممتلكاته ومعاشه الشهري لجمعية خيرية أنشأها لخدمة أهالي قريته أجهور الكبرى.

كما تبرع لمبنى من 5 أدوار ومساحة كبيرة لإقامة مستشفى لخدمة أهالي البلدة وهو التبرع الذي لم يجري استغلاله حتى الآن.

ويعد العميد الحسيني منصور أبو عرب أحد ضباط ثورة 23 يوليو وبدأ تعليمه بمدرسة الأمير فاروق بحي روض الفرج والتحق بالكلية الحربية في أكتوبر عام 1948 رغبة في تحرير البلاد من الاحتلال البريطاني والمشاركة في إنشاء جيش وطني وتخرج في 11 فبراير عام 1950 وبعد التخرج التحق بكتيبة البنادق السادسة المشاة، وشارك بعدها في الثورة كأحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار.
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