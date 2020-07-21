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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال طريق شركات البترول ويتابع رفع تراكمات المخلفات والإشغالات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:58 م
جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية موسعة بمدن المحافظة بدأت بتفقد أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد.

ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال والانتهاء من استكمال رفع مخلفات الحفر والتطوير بطول ترعة الاسماعيلية للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية. 

كما تفقد منطقة خلف شركات البترول للبدء في إنشاء سور آمن للشركات وإنشاء طريق بديل لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول لشارع ترعة الزناقيري إلى طريق الخصوص الدائري، حيث أعطى المحافظ تعليماته للسيد رئيس الحي بالتنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير والمستشار الهندسي لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة لإنشاء السور الآمن والطريق البديل. 

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال رفع المخلفات بمنطقة ميت نما بطول الترعة الموجودة بالمنطقة، حيث تم إزالة ما يقرب من 200 طن مخلفات، ونقلهم للمقلب الوسيط بشبرا الخيمة كما تم إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والأكشاك المخالفة وبائعي الخردة الذين كانوا يفترشون الطريق، ويتسببون في عرقلة الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وقام بحملة على الباعة الجائلين والكافيهات والمحلات المخالفة التي تحدث إشغال بالطريق العام، حيث تم إلغاء ترخيص عدد من الأكشاك والمحلات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
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