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رياضة

من داخل كواليس "أوضة اللبس".. شاهد أحمد حسام ميدو في أحدث ظهور عبر انستجرام

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:30 ص
ميدو
ميدو
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ميرنا محمود
نشر أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق و مقدم برنامج "اوضة اللبس "، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

 وظهر ميدو  من كواليس حلقة برنامجة،وانهالت على الصورة التعليقات من متابعيه وجاءت كالاتي :

المحترم ، منور يا كابتن  ، احلي ميدو

ويذكر أن تساءل مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق عن ماذا قدم أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال مسيرته.

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وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن ميدو فشل في مسيرته كلاعب سواء في أوروبا أو مع نادي الزمالك أو مع منتخب مصر.

وأضاف عبد الغني أن ميدو يحب الكلام الكثير فقط ولكن رغم حبي له فماذا قدم؟.. قائلا: "دا أشهر حاجة ليه مع منتخب مصر خناقته مع حسن شحاتة وقت تبديله في كأس الأمم الإفريقية".
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@odetlebsmido @poloralphlauren #madeinmonaco

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