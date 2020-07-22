رسالة نارية من مجدي عبدالغني لـ ميدو .. فيديو

وجّه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لأحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الزمالك السابق، بعد تصريحاته الأخيرة ضده.
وقال "عبدالغني"، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "ميدو هاجمني وقال إن نزولي الانتخابات سيكون فسادًا وتضارب مصالح لرئاستي لجمعية اللاعبين المحترفين، أنا دائمًا أعطي اللاعبين والأندية حقوقها".
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وأضاف: "بحب ميدو جدًا ولكن أتمني له أن ينجح مع الأندية، لأنه دائمًا كمدرب يفشل منذ اعتزاله كرة القدم، وأتمني له أن ينجح فى حياته".
وكان "ميدو" قد هاجم اتحاد الكرة السابق بسبب الجمع بين منصبين وضرب مثالا بمجدي عبد الغني ليتساءل قائلاً: إزاي كابتن مجدي عبد الغني "مع كامل احترامي ليه" كان رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وبحكم منصبه لازم يجيب حق اللاعبين من الأندية وفي نفس الوقت كان عضو مجلس الاتحاد وهدفه إنه يتجنب مُعاداة الأندية اللي هتنتخبه بعد كده! "