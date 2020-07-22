AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رسالة نارية من مجدي عبدالغني لـ ميدو .. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:55 م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
Advertisements
حسن العمدة
وجّه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لأحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الزمالك السابق، بعد تصريحاته الأخيرة ضده.

وقال "عبدالغني"، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "ميدو هاجمني وقال إن نزولي الانتخابات سيكون فسادًا وتضارب مصالح لرئاستي لجمعية اللاعبين المحترفين، أنا دائمًا أعطي اللاعبين والأندية حقوقها".

اقرأ أيضًا |

وأضاف: "بحب ميدو جدًا ولكن أتمني له أن ينجح مع الأندية، لأنه دائمًا كمدرب يفشل منذ اعتزاله كرة القدم، وأتمني له أن ينجح فى حياته".

وكان "ميدو" قد هاجم اتحاد الكرة السابق بسبب الجمع بين منصبين وضرب مثالا بمجدي عبد الغني ليتساءل قائلاً: إزاي كابتن مجدي عبد الغني "مع كامل احترامي ليه" كان رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وبحكم منصبه لازم يجيب حق اللاعبين من الأندية وفي نفس الوقت كان عضو مجلس الاتحاد وهدفه إنه يتجنب مُعاداة الأندية  اللي هتنتخبه بعد كده! "

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجدي عبد الغني: اللوائح الرياضية تحتاج لتعديلات.. فيديو

مجدي عبد الغني: جمعية اللاعبين المحترفين تساند الأندية الصغيرة دون تمييز.. فيديو

جمعية اللاعبين المحترفين تستكمل مبادرة دعم الأندية.. وعبد الغني: شكرا للوزير ونحن في خدمة أي لاعب

ميدو لـ مجدي عبد الغني: إزاي هتجيب حق اللاعبين من الأندية اللي هتنتخبك

مجدي عبد الغني لـ ميدو: عرفت منين إني مبجبش حق اللعيبة

مجدي عبد الغني: ميدو فشل في مسيرته كلاعب

ترشيحاتنا

الحكومة تقرر استمرار منع إقامة الأفراح فى الفنادق والشوارع.. فيديو

تصريحات سرية للغاية.. مسؤولون أمريكيون: خسارة مصر بمثابة انتحار.. تحرك متوقع ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة.. واشنطن تدرس تأديب أديس بابا لتجاوزاتها الكبرى على نهر النيل.. ومصادر: ترامب قد يفرض عقوبات

وزيرة البيئة: الرسوم الجديدة على النظافة لن تؤثر على محدودي الدخل

الصحة تكشف أسباب وتفاصيل تراجع وفيات كورونا

الحكومة : استمرار حظر تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات

بث مباشر.. احتفال ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور جيب رانجلر الجديدة أثناء اختبارها.. صور

عشان حرارة الصيف.. طريقة عمل آيس كريم جوز الهند

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية