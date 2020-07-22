رسالة نارية من مجدي عبدالغني لـ ميدو .. فيديو

وجّه مجدي عبدالغني ، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لأحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الزمالك السابق، بعد تصريحاته الأخيرة ضده.





وقال "عبدالغني"، فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": " ميدو هاجمني وقال إن نزولي الانتخابات سيكون فسادًا وتضارب مصالح لرئاستي لجمعية اللاعبين المحترفين، أنا دائمًا أعطي اللاعبين والأندية حقوقها".





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وأضاف: "بحب ميدو جدًا ولكن أتمني له أن ينجح مع الأندية، لأنه دائمًا كمدرب يفشل منذ اعتزاله كرة القدم، وأتمني له أن ينجح فى حياته".



