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منوعات

الصين تحلق إلى الفضاء للهبوط على سطح المريخ.. تفاصيل

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تحولت صراعات الدول الكبرى من الأرض إلى الفضاء، ليتسابقوا فيما بينهم للهبوط على سطح الكوكب الأحمر، فقد أطلقت الصين صاروخ في أول مهمة مستقلة لزيارة كوكب المريخ. 

وانطلق أكبر صاروخ في الصين  "لونج مارش 5 واي 4 " مع المسبار من مركز وينشانغ متجهًا إلى الفضاء في مقاطعة هاينان الجزرية الجنوبية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

فوسط تصفيق حشود من الناس وهتافاتهم من الشواطئ القريبة، انطلق الصاروخ من منصة الإطلاق، وقد تم تسمية المهمة بـ Tianwen-1 نسبة لقصيدة كتبها Qu Yuan ، الذي عاش من القرن الرابع إلى القرن الثالث قبل الميلاد ، وتمت ترجمته كـ "أسئلة إلى السماء" أو "أسئلة سماوية".

وتستغرق الرحلة سبعة أشهر، فيما سيدرس المسبار المريخ لمدة 687 يومًا أرضيًا ، لإجراء تحقيقات في المجال المغناطيسي للكوكب.

وبعد مهمة ناسا فايكنغ 2 في عام 1976، يأمل الصينيون  أن تكون الصين هي الدولة الثانية التي تهبط بنجاح على كوكب المريخ، وكان الاتحاد السوفياتي قد هبط في مركبة عام 1971 ، لكنه فقد الاتصال بالأرض في أقل من دقيقتين.

أحد أهداف المهمة هو استكشاف المزيد من طبقات الجليد التي تم اكتشافها بواسطة مسبار المريخ الاستكشافي التابع لناسا.

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