وليد أزارو يعلن عودته رسميا إلى الأهلي.. والاتفاق يهدد بشكواه

كان وليد أزارو انضم إلى صفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، قادما من الأهلي لمدة 6 اشهر.





وقال وليد أزارو في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية:" أنا لاعب بالنادي الأهلي المصري، وعلاقتي بالاتفاق انتهت".





وذكرت الصحيفة السعودية ، وفقا لمصادرها الخاصة، أن وليد أزارو طلب إلغاء تحفيض 50% من رواتبه الشهرية خلال فترة توقف النشاط الرياضي، بسبب فيروس كورونا، وهو ما رفضته إدارة الاتفاق".





وأضافت الصحيفة، أن إدارة الاتفاق هددت وليد أزارو ووكيله أعماله بتقديم شكوى إلى الاتحاد السعودي، من أجل منع انتقال اللاعب إلى نادٍ سعودي، خلال الموسمين المقبلين.



