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محافظات

ضمن الموجة الـ 16.. إزالة 347 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في بني سويف

الخميس 23/يوليه/2020 - 01:55 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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محمد عبدالحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في الموجة الــــ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والتي بدأت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر.  

يأتي ذلك إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .  

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وصرح "غنيم"، بأنه تم "أمس" إزالة 46 حالة تعد بقريتي الشنطور ومازورة مركز سمسطا، بواقع: 34 تعد على مساحة 3400 متر من الأراضى التابعة للري ، و3 حالات على مساحة 352 مترًا أرض تابعة للطرق، و9 حالات على مساحة 13 قيراطًا أرض زراعية، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها"منذ بدء الموجة الحالية وحتى صباح اليوم"إلى 347حالة،مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة  في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية،وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد. 

وأكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضي الزراعية. 

فيما أوضح  السكرتير العام  للمحافظة  اللواء هشام شادي أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ "،فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الحالي،حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة. 

من ناحيته أشار المهندس  أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، إلى أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على  الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
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