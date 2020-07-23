التعليم تعقد اجتماعًا مع مديرى المدارس الرسمية الدولية الحكومية لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع مديرى مؤسسة المدارس الرسمية الدولية، لمناقشة آليات العمل، والاستعدادات للعام الدراسى الجديد فى هذه المدارس.











وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بالحضور، مشيدًا بالدور الهام الذى تلعبه مؤسسة أصحاب المدارس الدولية فى تقديم الدعم الفنى لهذا المشروع كمسئولية مجتمعية لخدمة الوطن، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال بروتوكول وقرار وزاري ينظم العمل بهذه المدارس.









وأكد أن المدارس الرسمية الدولية التي تعمل على تدريس المنهج بالنظام البريطاني ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.









وقال الدكتور رضا حجازى إن اختيار المعلمين لهذه المدارس يتم من خلال عقد اختبارات لاختيار أفضل العناصر التي تمتلك مهارات تناسب العمل بالمدارس الدولية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على نجاح المشروع.









وشدد الدكتور رضا حجازى علي مديري المدارس بالتواصل الدائم والبناء مع أولياء الأمور لطمأنتهم على انتظام العملية التعليمية بهذه المدارس، وتوفير التجهيزات اللازمة.









وفي ضوء عرض تقارير الأداء، تمت إحالة أحد مديري المدارس للتحقيق وإنهاء مأموريتها وعودتها إلى جهة عملها الأصلية.







وتحدث الأستاذ حسن عبد المنعم عن دور مؤسسة أصحاب المدارس الدولية فى توفير المناهج الدراسية واعتمادها، وإعداد الفصول، بالإضافة إلى اختيار وتدريب المعلمين بهذه المدارس على طرق التدريس الحديثة، وتوفير التجهيزات اللازمة لهذه المدارس بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية.









من جهتها، أوضحت المهندسة أمل صابر، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، أنه تم ترشيح مدرسة جديدة بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم؛ لتشغيلها لصالح المدارس الرسمية الحكومية الدولية، كما تم الانتهاء من مدرسة مصطفى النحاس لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد 2020-2021.









وقالت إن هذه المدارس تقدم نوعية مختلفة من التعليم لذلك توفر الوزارة بالتعاون مع مؤسسة أصحاب المدارس الدولية التجهيزات المناسبة لها، مؤكدًة التنسيق الدائم مع المديريات التعليمية التى تتواجد بها هذه المدارس وتقديم الدعم الكامل لها.









كما ناقش الاجتماع استعدادات المدارس الرسمية الدولية الجديدة للعام الدراسى الجديد، والاطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.









جدير بالذكر أن عدد المدارس الرسمية الحكومية الدولية (11) مدرسة، وجار العمل بإقامة مدرسة جديدة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، ومدرسة أخري بمحافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية.







