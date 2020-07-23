ضبط مصنع كيماويات وآخر لتصنيع الحلوى بدون ترخيص في المنوفية

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز والقرى برئاسة المحاسب خالد النمر رئيس المدينة، أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الحلوى لإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة بعزبة منشأة عبدالمنعم رياض التابعة للوحدة المحلية بطه شبرا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.





كما تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون برئاسة الأستاذ سامى سرور بضبط مصنع للكيماويات وإدارته بدون ترخيص بقرية طليا.





حيث تبين أن مصنع الكيماويات مقام داخل مزرعة دواجن وقد تم إلغاء الترخيص ومزاولة النشاط بها وأسفرت الحملة التحفظ على كميات كبيرة من التنر والمنظفات ومواد كيمائية أخرى مجهولة المصدر وكذا التحفظ على جميع المواد والخامات المستخدمة فى التعبئة بالمصنع وتم عمل محضر بهذه الواقعة ، كما تم ضبط 176 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للإستخدام الآدمى تم ذبحها خارج المجزر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار شن الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والوقوف على السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر حفاظا على صحة وأرواح المواطنين، كما شدد بعدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القانون على الجميع .