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تعليم

تيسيرا على أولياء الأمور: تعليم المنوفية يعلن عن مد فترة استلام الملفات الورقية للمسجلين بمرحلة رياض الأطفال

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:59 م
رياض اطفال
رياض اطفال
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محمد أمين
أعلن  احمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية عن   مد فترة استلام الملفات الورقية للمسجلين المرشحين للقبول بمرحلة رياض الاطفال للتأكد من صحة البيانات وتيسيرا على أولياء الامور من الخميس 2020/7/23 حتى الإثنين 2020/7/27  على أن يستبعد أي اسم لم يتقدم  خلال هذه الفترة لتأكيد صحة البيانات ويتم تصعيد الاسم الذي يليه من قائمة الانتظار .


وشدد سويد على السادة مديري عموم الادارات بالتنبيه على جميع المدارس بضرورة الاعلان عن هذه المواعيد في مكان ظاهر بالمدرسة بجانب إعلانه على الموقع الالكتروني الخاص بالتقديم .

وأضاف سويد أنه سيتم عمل محاضر فتح قبول طلبات التحاق بالمدارس التي لم تستكمل الكثافة بها دون النظر للمربع السكني وفق قواعد القبول المعلنة على ان يتم الغلق فور اكتمال الكثافة بالمدرسة .

وناشد سويد أولياء أمور الاطفال المسجلين بضرورة المتابعة المستمرة للموقع الالكتروني الخاص بالتسجيل لمتابعة نتيجة التنسيق مع المدرسة المتقدم لها خلال النصف الثاني من شهر أغسطس القادم لاستكمال باقي إجراءات التقديم لمن تم قبوله بالمدرسة .
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