AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وفاة عميد كلية التربية بجامعة السادات بعد مروره بوعكة صحية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:46 ص
جامعة السادات
جامعة السادات
Advertisements
محمد أمين
حالة من الحزن والأسي تسيطر علي كلية التربية ، بجامعة مدينة السادات عقب خبر وفاة الدكتور عادل توفيق عميد الكلية.

ونعت جامعة مدينة السادات وفاة الدكتور عادل توفيق ، علي صفحتها وتوجهت بالمواساة لأسرته ومحبيه علي فراقه. 

يذكر أن الدكتور عادل توفيق عميد كلية التربية، كان قد مر بوعكة صحية منذ أسبوع نقل علي أثرها للمستشفى إلى أن فاضت روحه إلى خالقها اليوم .

 والدكتور عادل توفيق تولي منصب عميد كلية التربية لدورتين متتاليتين، وكان له دور بارز في النهوض بالكلية وجعلها قبلة لجميع الطلاب ، كما عمل علي تطوير الأنشطة المختلفة داخل الكلية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رئيس قسم العيون بجامعة المنوفية بعد معاناة مع فيروس كورونا

النتيجة سلبية.. شفاء عميد التربية النوعية بالفيوم من فيروس كورونا وخروجه من العزل

ترشيحاتنا

نجل ملياردير مصري يتهم شقيقته بالاستعانة بحراسها لضربه في صالة الجيم.. تفاصيل

خططت للاعتداء على المؤسسات الأمنية.. تونس تلقي القبض على الذئاب المنفردة

من نقاش إلى رسام تجوب لوحاته الدول.. قصة فنان من بنى سويف لم يكمل تعليمه

التعليم تعلن نتيجة تصحيح عينة تفاضل الثانوية العامة.. اليوم

أفضل أذكار العشر الأوائل من ذي الحجة.. تعرف عليها

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

توفيت بعد الولادة مباشرة.. كورونا يحرم مريضة من رؤية ابنتها مرة واحدة

فيلم أكشن يتسبب في كشف محاولة لتهريب المخدرات داخل حبوب القهوة.. اعرف الحكاية