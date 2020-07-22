وفاة عميد كلية التربية بجامعة السادات بعد مروره بوعكة صحية





ونعت جامعة مدينة السادات وفاة الدكتور عادل توفيق ، علي صفحتها وتوجهت بالمواساة لأسرته ومحبيه علي فراقه.





يذكر أن الدكتور عادل توفيق عميد كلية التربية، كان قد مر بوعكة صحية منذ أسبوع نقل علي أثرها للمستشفى إلى أن فاضت روحه إلى خالقها اليوم .





والدكتور عادل توفيق تولي منصب عميد كلية التربية لدورتين متتاليتين، وكان له دور بارز في النهوض بالكلية وجعلها قبلة لجميع الطلاب ، كما عمل علي تطوير الأنشطة المختلفة داخل الكلية .