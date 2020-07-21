محافظ المنوفية: توفير جميع التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن العمل يجرى على قدم وساق في ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أنه يتابع عمل لجان التصالح في مخالفات البناء بكل الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لتلقي طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة فى الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادرة بهذا الشأن، لافتًا إلى تزايد أعداد المتقدمين.









وأشار المحافظ إلى انتظام سير العمل في جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة جميع أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت لتلقي طلبات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.





وقامت جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة أمس بفتح منافذ جديدة لتلقي طلبات التصالح من المواطنين وتحصيل نسبة 25% من جدية التصالح وتسهيل الإجراءات، كما قام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال اللجان للتأكد من انتظام سير العمل، وتكثيف الجهود الدعائية لحث المواطنين على التقدم ودفع الرسوم قبل المدة المحددة مؤكدين على استمرار توافد المواطنين بالفترات الصباحية والمسائية.





وشدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء، وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كل التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.



