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ديني

عبلة الكحلاوي ترد على شائعة وفاتها بظهور لايف

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:17 م
عبلة الكحلاوي لايف
عبلة الكحلاوي لايف الثالثة عصرًا بعد شائعات وفاتها
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محمود ضاحي
نفت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر رئيس مؤسسة جمعية الباقيات الصالحات لرعاية الأيتام والأطفال، ما نشرته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات متداولة حول وفاتها، مشيرة إلى أن هناك لايف غدا عبر صفحتها في تمام الساعة الثالثة عصرا.


وقال الدكتور احمد الكحلاوي شقيق الدكتورة عبلة عبر الفيسبوك: "ياناس إتقوا الله وما حدش يشير حاجه إلا لما يتأكد خاصة أخبار الوفاه ليه تإذوا الناس فى مشاعرها.. إشاعه كاذبه أطلقها أحد الظلمه حسبنا الله ونعم الوكيل  وكذبناها من أكثر من أسبوعين.. طبعا أنا مقدر صدق المشاعر للمحبين ولكن. أرجو رفع هذا الظلم ومراعاة مشاعر الناس  وأرجو عدم تشيير أى أخبار إلا بعد التأكد من صحتها.. وعلى العموم إحنا أسره لا تخشى  الموت.. و يا بخت إللى مع الله إنما لكل أجل كتاب.. إتقوا الله"

كانت الكحلاوي أعلنت نجاحها فى التعامل مع  الحالات المصابة بفيروس كورونا في الدار التابع للجمعية  مؤكدة أن  دورها المجتمعي الخدمي مستمر لكل المصريين.


و كتبت صفحة جمعية "الباقيات الصالحات" منشورًا، تنوّه فيه عن ظهور الدكتورة عبلة الكحلاوي اليوم الخميس الساعة الثالثة عصرًا، حيث قالت الصفحة: "انتظروا ماما عبلة غدًا لايف إن شاء الله الساعة الثالثة عصرًا"، وصاحب هذا المنشور صورة للدكتور الكحلاوي بالزي الأبيض.

شائعات بعد اللايف

ورغم تنويه الصفحة عن ظهور الكحلاوي في لايف عبر "فيسبوك"، إلا أن الشائعات انتشرت صباح اليوم، بعد هذا المنشور، كالنار في الهشيم، حيث انقسمت بين تأكيدات البعض لخبر وفاتها وما بين تكذيب أقاربها.
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