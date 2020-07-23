رئيس وزراء السودان: يجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة



قال عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إنه لا يجب اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب يؤثر سلبًا على مفاوضات سد النهضة.



وأضاف حمدوك أنه "يجب التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة تمهيدا للتعاون مستقبلا".



وتابع "لم أسمع أن آبى أحمد أعلن لشعبه بأنهم يمتلكوا نهر النيل وأنهم أنجزوا الملء في المرحلة الأولى.



موضحًا أنه تحدث مع الاثيوبين أمس لكن يظل موقفنا أنه لا بديل للتفاوض للوصول إلى اتفاقية محكمة تعالج مشكلة الملء والتشغيل.



وإختتم حمدوك بأن إثيوبيا لديها طموحات للتنمية واستغلال المياه ، لكن لكي نصل إلى ذلك، يجب التوصل إلى اتفاق محكم يعالج مشكلة الملء والتشغيل".

