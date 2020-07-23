AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء السودان: يجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

الخميس 23/يوليه/2020 - 02:29 م
حمدوك
حمدوك
Advertisements
سمر صالح

قال عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إنه لا يجب اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب يؤثر سلبًا على مفاوضات سد النهضة.

وأضاف حمدوك أنه "يجب التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة تمهيدا للتعاون مستقبلا".

وتابع "لم أسمع أن آبى أحمد أعلن لشعبه بأنهم يمتلكوا نهر النيل وأنهم أنجزوا الملء في المرحلة الأولى.

موضحًا أنه تحدث مع الاثيوبين أمس لكن يظل موقفنا أنه لا بديل للتفاوض للوصول إلى اتفاقية محكمة تعالج مشكلة الملء والتشغيل.

وإختتم حمدوك بأن إثيوبيا لديها طموحات للتنمية واستغلال المياه ، لكن لكي نصل إلى ذلك، يجب التوصل إلى اتفاق محكم يعالج مشكلة الملء والتشغيل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تتحفظ على الورقة الأثيوبية حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة وتعلن تمسكها بنتائج مفاوضات واشنطن ..وخبير مائي: أثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع ومن الأفضل لها التوصل لاتفاق مع دول المصب

تصعيد المفاوضات لمستوى رؤساء حكومات الدول الثلاث.. مصر تواصل تحقيق المكاسب في ملف سد النهضة

خلافات على جوانب قانونية.. وزير الري السوداني يؤكد أهمية التوصل لاتفاق قبل ملء سد النهضة

سونا: استمرار مفاوضات سد النهضة حتى 12 يوليو

بعد اعتراف إثيوبيا.. أول فيديو يوضح ملء خزان سد النهضة.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يبحث عن منى عبد الغني

هل سيتم زيادة الأسعار تزامنًا مع إجراء الإصلاحات الهيكلية.. الحكومة ترد

ضبط عصابة تنتحل صفة مفتشى تموين لسرقة بضائع من المحلات بالزاوية الحمراء

نجم الاسماعيلي السابق يكشف مصير الدوري بعد إصابة 18 لاعبًا في الإنتاج الحربي

هل المال المدخر لشراء شقة عليه زكاة مال .. أمين الإفتاء يجيب

جاكسون موليكا.. ليل الفرنسي يزاحم الأهلي في صفقته المنتظرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديمي لوفاتو تعلن خطوبتها رسميا.. صور

معاناة غريبة لجزار بريطاني تمنعه من ارتداء الكمامة| صور

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات