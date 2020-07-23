مصرع شاب طعنا بمطواة لمعاتبته آخرين قاموا بمعاكسه شقيقته بالدقهلية

لقى شاب مصرعه طعنا اليوم على يد شابين بمدينة الستامونى بمحافظة الدقهلية، بسبب قيام المجني عليه بالدفاع عن شقيقته بعد قيامهم بمعاكستها في شرفة منزلها فقاموا بانتظاره في اليوم التالي و طعنه وفروا هاربين.





تلقي اللواء رأفت الفقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان حكمدار الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الستامونى بمصرع شاب يدعى إسلام سعد، طالب بكلية الحقوق، وذلك اثناء دفاعه عن شقيقته عقب قيام شابين بمعاكستها وطعنوه وفروا هاربين .





وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه عاتب الشابين بعد معاكستهم شقيقته في شرفه منزلهم وحدثت مشادة كلاميهم بينهم وفوجئ في اليوم التالي بكلا من عبد الرحمن ط ا 17 عاما وإسلام ا ف 17 عاما قاموا بالتعدى عليه بمطواة بحوره الأول وقام بطعنه بطعنتين نافذتين بالقلب وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة .





وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث تحت إشراف العميد مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد القاضى رئيس الفرع والمقدم أحمد الجندى رئيس المباحث من ضبطهم وبإرشادهم تم ضبط أداة الجريمة





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .



