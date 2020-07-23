عبلة الكحلاوي: نبدأ العشر الأول من شهر ذى الحجة بالفاتحة والدعاء

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامي رئيس جمعية الباقيات الصالحات إن العشر الأول من شهر ذى الحجة علينا أن نبدأها بالفاتحة وندعوا الله أن يرتضينا ويصطفينا للمقامات العندية والدرجات القربية والأحوال الوهبية والخلافة المحمدية والوراثة النبوية والنيابة الأحمدية ويدخلنا في دوائر المقربين ويرزقنا المحبة الخالصة والمعرفة الخاصة والعبودية المحضة ويرفعنا الى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ويجعلنا من أهل التمكين وأن الله يفتح لنا كل الأبواب ويزيح غلظ الحجاب ويسقينا من أحلى وأعذب شراب ويدخلنا في دوائر الأحباب.

وأوضحت الكحلاوي عبر الفيسبوك:" في هذه الأيام المباركة علينا أن ندعو الله أن يقضي لنا كل الحوائج وينيلنا الرغائب ويحقق لنا المواهب ويعطينا المطالب ويحلينا بالجمال والكمال ويجعل قلوبنا محلا لنظرته ومحبته وتجلياته وهباته ويقر بنا عين مشايخنا وأجدادنا وأسلافنا والحبيب الأعظم ، ويمن علينا بالرضوان الأكبر والقبول وتحقيق السول والمأمول ويجمع لنا كل الخيرات والبركات والأسرار والأنوار ويحفظنا في سلفنا ويحفظ سلفنا فينا وينفع بنا الأمة والعوالم كلها ويجعلنا من أبرك الأمة على الأمة وأنفع الأمة بالأمة ويبعد عنا كل هم وغم وقاطع ومانع وحاجز ويديم فرحتنا وسرورنا وبهجتنا ويجعل ذلك كله به وبحبيبه ، ويقينا شر النفوس والأهواء والأعداء .





و كتبت صفحة جمعية "الباقيات الصالحات" منشورًا، تنوّه فيه عن ظهور الدكتورة عبلة الكحلاوي اليوم الخميس الساعة الثالثة عصرًا، حيث قالت الصفحة: "انتظروا ماما عبلة غدًا لايف إن شاء الله الساعة الثالثة عصرًا"، وصاحب هذا المنشور صورة للدكتور الكحلاوي بالزي الأبيض.

شائعات بعد اللايف

ورغم تنويه الصفحة عن ظهور الكحلاوي في لايف عبر "فيسبوك"، إلا أن الشائعات حول وفاتها انتشرت صباح اليوم، بعد هذا المنشور، كالنار في الهشيم، حيث انقسمت بين تأكيدات البعض لخبر وفاتها وما بين تكذيب أقاربها.



