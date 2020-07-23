AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عبلة الكحلاوي: نبدأ العشر الأول من شهر ذى الحجة بالفاتحة والدعاء

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:01 م
عبلة الكحلاوي: نبدأ
عبلة الكحلاوي: نبدأ العشر الأول من شهر ذى الحجة بالفاتحة وال
Advertisements
محمود ضاحي
قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامي رئيس جمعية الباقيات الصالحات إن  العشر الأول من شهر ذى الحجة علينا أن نبدأها بالفاتحة  وندعوا الله أن  يرتضينا ويصطفينا للمقامات العندية والدرجات القربية والأحوال الوهبية والخلافة المحمدية والوراثة النبوية والنيابة الأحمدية ويدخلنا في دوائر المقربين ويرزقنا المحبة الخالصة والمعرفة الخاصة والعبودية المحضة ويرفعنا الى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ويجعلنا من أهل التمكين وأن الله يفتح لنا كل الأبواب ويزيح غلظ الحجاب ويسقينا من أحلى وأعذب شراب ويدخلنا في دوائر الأحباب.
 
وأوضحت الكحلاوي عبر الفيسبوك:" في هذه  الأيام المباركة علينا أن ندعو الله  أن يقضي لنا كل الحوائج وينيلنا الرغائب ويحقق لنا المواهب ويعطينا المطالب ويحلينا بالجمال والكمال ويجعل قلوبنا محلا لنظرته ومحبته وتجلياته وهباته ويقر بنا عين مشايخنا وأجدادنا وأسلافنا والحبيب الأعظم ، ويمن علينا بالرضوان الأكبر والقبول وتحقيق السول والمأمول ويجمع لنا كل الخيرات والبركات والأسرار والأنوار ويحفظنا في سلفنا ويحفظ سلفنا فينا وينفع بنا الأمة والعوالم كلها ويجعلنا من أبرك الأمة على الأمة وأنفع الأمة بالأمة ويبعد عنا كل هم وغم وقاطع ومانع وحاجز ويديم فرحتنا وسرورنا وبهجتنا ويجعل ذلك كله به وبحبيبه ، ويقينا شر النفوس والأهواء  والأعداء .

و كتبت صفحة جمعية "الباقيات الصالحات" منشورًا، تنوّه فيه عن ظهور الدكتورة عبلة الكحلاوي اليوم الخميس الساعة الثالثة عصرًا، حيث قالت الصفحة: "انتظروا ماما عبلة غدًا لايف إن شاء الله الساعة الثالثة عصرًا"، وصاحب هذا المنشور صورة للدكتور الكحلاوي بالزي الأبيض.

شائعات بعد اللايف

ورغم تنويه الصفحة عن ظهور الكحلاوي في لايف عبر "فيسبوك"، إلا أن الشائعات حول وفاتها انتشرت صباح اليوم، بعد هذا المنشور، كالنار في الهشيم، حيث انقسمت بين تأكيدات البعض لخبر وفاتها وما بين تكذيب أقاربها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتصال مع الكحلاوي.. التضامن تتدخل لـ إنقاذ المسنين بالباقيات الصالحات من كورونا

حالات مستقرة.. عبلة الكحلاوي تكشف أوضاع المصابات بكورونا داخل دار الباقيات الصالحات

بعد أزمة دار الباقيات الصالحات.. عبلة الكحلاوي: رأيت استجابة من الجميع ومصر لسه بخير.. فيديو

دار الباقيات الصالحات.. عبلة الكحلاوي: جميع المصابين بكورونا حالتهم مستقرة

على جمعة معلقًا على ما حدث في دار عبلة الكحلاوي: إنا لله وإنا إليه راجعون

سيبونا نكمل عمل الخير.. عبلة الكحلاوي: أنا الحمد لله بخير.. فيديو

ترشيحاتنا

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق تنسيق الثانوية العامة 2020 .. و6 أغسطس فتح الموقع

هل نحن مؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات ؟

مش محتاج صورة.. شوبير يكشف حقيقة اجتماع الخطيب مع أحمد الشناوي لحسم انتقاله إلى الأهلي

ما أقصى مدة للمسافر لقصر الصلاة وما شروط ذلك؟.. الإفتاء ترد

نشرة أخبار التوك شو.. تفاصيل مبادرة ما يغلاش عليك لتوفير السلع.. محافظة تضم 50 % من مخالفات البناء فى مصر .. ماهي أعراض متلازمة ما بعد كورونا

تعافي طارق حامد من الإصابة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويمنع السرطان.. 15 فائدة لـ عصير العنب وطريقة تحضيره

بقبعة جذابة.. سميرة سعيد تتألق بإطلالة صيفية تبرز جمالها

وصفة جديدة.. طريقة عمل بيتزا فاهيتا الدجاج