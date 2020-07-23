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برلمان

أمن قومي.. برلماني: مصر عازمة على التصدي لأي عدوان خارجي على الشعب الليبي

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:49 م
النائب جمال عباس
النائب جمال عباس
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، إن موافقة البرلمان على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية تأتي في المقام الأول للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية.

وأضاف "عباس"، في بيان، اليوم الخميس، أن مصر دائمًا وأبدًا داعية للسلام ولكنها في نفس ذات الوقت لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها بأي شكل من الأشكال، مُؤكدًا أن مصر قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، مُشيرًا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يثق في الرئيس عبدالفتاح السيسي ويدعمه.

كما أكد النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، أن مصر طوال الفترة الماضية عازمة على التصدي لأي عدوان خارجي على الشعب الليبي.
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