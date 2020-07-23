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أخبار البلد

شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا: مبادرة مستقبل رقمي تستهدف تنمية القدرات التنافسية للشركات المصرية

الخميس 23/يوليه/2020 - 03:35 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أكد كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا و عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ردا على ما اثير عن مبادرة مستقبل رقمي و التي اطلقتها الشعبة مؤخرا بالتعاون مع وزاره قطاع الأعمال العام  والتي تستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة علي عملية التحول الرقمي ان المبادرة تم طرحها في التوقيت الصحيح تماشيا مع اتجاهات الدولة لدعم التحول الرقمي للشركات في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد والحاجة الماسة الي تطوير أدوات الشركات وتجهيزها لمرحلة الرقمنة والميكنة والشمول المالي مما يضمن جاهزيتها لآليات الدفع الالكتروني وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة في المقدمة

أضاف "غنيم" أننا لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الكيانات لانجاح هذه المبادرة الهامة و منها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لإيماننا بان التعاون و التكاتف هو افضل الطرق لتحقيق الأهداف و خدمة الشركات كما ان اساس المبادرة مفتوح لتعاون كل الاطراف و تم بالفعل من قبل مخاطبة الغرفه بذلك والأمر ما زال مفتوح لاي وجه من اوجه التعاون 

كما أوضح غنيم ان جميع القائمين علي هذه  المبادرة هم مصريون بدءا بالفكرة مرورا بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام نهاية بالتنفيذ الفعلي و الذي ستقوم به شركات مصرية مما يعني ان الامر يصب في مصلحه الشركات المصرية من بدايته الي نهايته.
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