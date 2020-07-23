التعليم للطلاب: مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2020 مطمئنة| نسبة النجاح أعلى من العام الماضي .. أعمال التصحيح تسير بسلاسة دون استعجال للمصححين.. وكل طالب سيحصل على حقه

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن المصححين في جميع كنترولات الثانوية العامة يسابقون الزمن لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 لطمأنة الجميع ، مشيرًا إلى أن النتيجة سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم.









وقال وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية.





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وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 سيتم فتح باب التظلمات ، ثم يتم بعد ذلك عقد امتحانات الدور الثاني للراسبين في مادة او مادتين ، ثم يتم تصحيح امتحانات الدور الثاني.









وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بعد امتحانات الدور الثاني ، سيتم عقد امتحان دور آخر لمن اضطر للتأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية بسبب حالته الصحية ، ثم رسب ليكون هذا الدور بالنسبة له هو الدور الثاني.









ومن جانبه .. تفقد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات بالمجمع التعليمي بالإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.









وقال نائب وزير التربية والتعليم، إن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسلة وسهلة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين أو مقدرى الدرجات.









كما تفقد غرف الكنترول حيث تم التأكد من القيام باتخاذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين داخل اللجنة وفي مقدمتها استخدام الكمامات الطبية إلى جانب التباعد بين جميع المصححين لمسافات آمنة والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد الانتهاء من أعمال التصحيح بصفة مستمرة.









وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التصحيح من خلال الالتزام بنماذج التصحيح الواردة من الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأى ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة سوف تطبق القانون على الجميع.









وتضم لجنة النظام والمراقبة بالمجمع التعليمي أوراق الإجابة لطلاب الثانوية العامة بمحافظات (بورسعيد، والسويس، وشمال وجنوب سيناء، وبعض الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية).









وشارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، والدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وهيثم يحيي رئيس لجنة النظام والمراقبة لقطاع الإسماعيلية، ورضا حسام المشرف العام على التصحيح.









وفي هذا التقرير، ينشر موقع "صدى البلد" لجميع طلاب الثانوية العامة ، تفاصيل رقمية من داخل كنترولات الثانوية العامة ، تكشف عن نسب النجاح وأعداد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية بعد تصحيح العينات العشوائية داخل كنترولات الثانوية العامة.









اللغة العربية







أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 ألفا و714 ورقة، عن نجاح 22621 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 95.4%.



وحصل 112 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91 طالبا/ طالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالبا/طالبة منازل.



كما حصل 6606 طلاب / طالبات (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالبا/طالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبا/طالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.







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اللغة الأجنبية الأولى





أسفرت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية، البالغ عددها 23 ألفا و457 ورقة، عن نجاح 21152 طالبا/طالبة بنسبة نجاح 90.2%.



وحصل 4982 طالبا/طالبة (بنسبة 23.55% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة فى المنحنى الاعتدالى لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلًا عن حصول 149 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 4857 طالبا/طالبة (بنسبة 22.96% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4300 طالب/طالبة (بنسبة 20.33% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80% وعليه يعتد بنموذج الإجابة ويستمر التقدير وفق هذا النموذج.



وأوضحت النتيجة أن جميع الأسئلة لها قدرة تمييزية مرتفعة، وبالتالي فإن جميع الأسئلة صالحة لقياس نواتج التعلم التي وضعت من أجلها.