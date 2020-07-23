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أصيب بالغاز المسيل للدموع.. عمدة بورتلاند يقود المتظاهرين ضد الشرطة..فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:37 م
احتجاجات - بورتلاند
احتجاجات - بورتلاند
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها  مدينة بورتلاند الأمريكية التي شهدت ليلة متوترة جديدة، إذ استخدمت قوات الأمن الفيدرالية التي نشرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب هناك الغاز المسيل للدموع مجددا ضد المحتجين على العنصرية.


وكان بين آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مقر المحكمة الفدرالية وسط المدينة عمدة بورتلاند، الديمقراطي تيد ويلر، وهو أيضا أصيب بالاختناق جراء استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع.


وزار العمدة ويلر موقع التظاهر حيث شكر المحتجين على "مواجهة احتلال إدارة ترامب للمدينة"، مضيفا: "هذا الأمر بالغ الأهمية لأن ذلك لا يحدث في بورتلاند وحدها، لكننا هنا في بورتلاند عند الجبهة الأمامية".


وتعرض العمدة في البداية لانتقادات شديدة اللهجة من قبل بعض المحتجين الذين دعوه إلى الاستقالة وهتفوا شعار "عار عليك"، متهمين إياه بعدم فعل ما يلزم لحماية المتظاهرين من تصرفات قوات الأمن الفيدرالية.
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