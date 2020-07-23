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أخبار العالم

ترامب يطمئن على صحة العاهل السعودي

الخميس 23/يوليه/2020 - 04:51 م
ترامب ومحمد بن سلمان
ترامب ومحمد بن سلمان
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قسم الخارجي
أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للاطمئنان على صحة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس": "تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا اليوم من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأضافت: طمأن سمو ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين  معربًا عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر نبيلة.
كما تم خلال الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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