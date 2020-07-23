مستمرا بالاحتفال ..محمد صلاح ينشر صورة جديدة بالكأس

نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول صورة اثناء تتويجه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وعلق محمد صلاح قائلا عي الصورة :"The 👑 with his 🏆".









وحازت الصورة اعجاب متابعيه و جاءت التعليقات كالتالى :





فخر العرب ،الف مبروك ، الي مشرفنا

















وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.









وتقام الآن مراسم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.









وحمّل جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في حدث انتظره عشاق ليفربول كثيرًا.



