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رياضة

مستمرا بالاحتفال ..محمد صلاح ينشر صورة جديدة بالكأس

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الأول صورة اثناء تتويجه بلقب الدوري الانجليزي الممتاز ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلق محمد صلاح  قائلا عي الصورة :"The 👑 with his 🏆".


وحازت الصورة اعجاب متابعيه و جاءت التعليقات كالتالى :

فخر العرب ،الف مبروك ، الي مشرفنا 


و كان قد توّج محمد صلاح لاعب نادي ليفربول رسميًا ببطولة الدوري الإنجليزي مع فريقه لموسم 2019-2020.


وصعد محمد صلاح للمنصة الخاصة بالاحتفال، لتسلم ميداليته الذهبية الخاصة بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، مُلتفًا بعلم مصر.


وتقام الآن مراسم تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.


وحمّل جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي في حدث انتظره عشاق ليفربول كثيرًا.

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