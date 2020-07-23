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ديني

سنة عن النبي.. علماء مجلس الفقه يرددون تكبيرات العيد على الهواء

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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محمد شحتة
حرص علماء مجلس الفقه، الشيوخ خالد الجندى، رمضان عبدالمعز، ورمضان عبدالرازق، ورمضان عفيفى، على ترديد التكبيرات على الهواء، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس.

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هذه الأيام المباركة من الأيام الأوائل من العشر من ذى الحجة، تجعلنا لا نستحى من التكبير فى الشوارع والأسواق، كما كان يفعل النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة.

وتابع الجندى، أنه لا يجب أن يستحي المسلم من التكبير أينما حلّ، موضحًا أن عبدالله بن عمر وأبو هريرة كانا يمشيان في هذه الأيام المباركات ويكبران.

وأوضح الشيخ رمضان عبدالرازق، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك نوعان من التكبير مطلوبان الآن، الأول هو المطلق في أيام العشر كلها وليس مرتبطًا بزمان ولا مكان، أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر رابع يوم العيد خلف كل صلاة ثلاث مرات".

وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إنه عقب الصلاة فى المسجد من أول يوم يقوم بالتكبير، ليردد ورائه المصلين، لافتا إلى أن التكبير يجوز أيضا حتى بعد الصلاة منفردا فى البيت.

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