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ديني

صفحة الأزهر الإنجليزية تنشر رسومات لمشاركات متابعيها من الأطفال

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:30 م
صفحة الأزهر بالإنجليزية
صفحة الأزهر بالإنجليزية تنشر رسومات الأطفال
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محمد شحتة
نشرت صفحة الأزهر الشريف باللغة الإنجليزية، رسومات نفذها متابعو الصفحة من الأطفال حول العالم، قاموا برسم التصميمات التي حضرتها الصفحة في وقت سابق.

وقالت صفحة الأزهر "سعداء بمشاركات متابعينا الأطفال الأعزاء حول العالم الذين رسموا بعض المنشورات التي نشرناها من قبل على صفحتنا".

كما أضافت "أردنا أن نخبركم بأنَّ رسائلكم تعني لنا الكثير، كما ندعو الجميع للمشاركة ومراسلتنا بما يودون أن نناقشه في الفترة المقبلة". 

يذكر أن الأزهر الشريف كان قد أطلق صفحة الأزهر الإنجليزية تنشر رسومات لمشاركات متابعيها من الأطفال.

صفحته الرسمية على موقع فيسبوك باللغة الإنجليزية في شهر مارس الماضي، بهدف الوصول إلى كل المتابعين حول العالم بما يتناسب مع عالمية رسالة الأزهر.
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