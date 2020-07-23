مدير منظمة الصحة العالمية يرد على اتهامات بومبيو بشراء الصين له

أدان رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، اتهامات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو له، بشأن شراء الصين له.





وأكد تيدروس أدهانوم، أن تلك الإدعاءات غير صحيحة ولا أساس لها، رافضا تلك المزاعم.





ووفقًا لصحيفة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أصر تيدروس على أن المنظمة تركز على "إنقاذ الأرواح"، منتقدا التصريحات التي أدلى بها بومبيو في اجتماع مغلق خلال زيارته إلى بريطانيا.





وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شن هجوما جديدا على منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع خاص في المملكة المتحدة، متهما إياها بأنها في جيب الصين ومسؤولة عن قتل البريطانيين الذين توفوا بسبب فيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال بومبيو، إن الصين "اشترت" رئيس منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن فشله وإخفاقاته أدت إلى وفاة البريطانيين.





وبحسب ما ورد، أخبر بومبيو أعضاء البرلمان البريطاني أن منظمة الصحة العالمية "منظمة سياسية وليست علمية".





وأوضح أن انتقاده لمدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس كان قائما على "أساس استخباراتي حازم"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن تلك المعلومات.





وتعد تصريحات بومبيو هي الأحدث في سلسلة الهجوم على منظمة الصحة العالمية من قبل إدارة ترامب، التي انسحبت رسميًا من المنظمة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب سوء تعاملها مع جائحة كورونا.