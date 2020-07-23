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رياضة

غضب محمود علاء وإلقاء زجاجات المياه بعد طرده من المباراة الودية أمام بيراميدز.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:53 م
محمود علاء
محمود علاء
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عبدالله هشام
غضب محمود علاء مدافع نادي الزمالك بعد طرده من اللقاء الودي أمام فريق بيراميدز استعدادا لعودة منافسات الدوري المصري بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا. 

وانفعل محمود علاء وكسر ورمى زجاجات المياه عقب خروجه من ملعب المباراة بعدما طرده الحكم أحمد الغندور بعد عرقلته لـ محمد حمدي لاعب بيراميدز. 

يأتى ذلك بعد تمريرة قصيرة من محمود علاء لحارس مرماه ابو جبل إلا أن محمد حمدي كان سينفرد بالمرمي فقام المدافع بعرقلته وتعرض للطرد علي إثرها. 


وأعلن كارتيرون المدير الفني تشكيل الزمالك للقاء الودي وجاء كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل 

الدفاع: محمد عبد الغني و محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي.
الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما.

الهجوم: مصطفى محمد


في حين أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيلته كالتالي : 

حراسة المرمى: مهدي سليمان 

الدفاع: عمر جابر - أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي 

الوسط: أحمد توفيق - محمود حمادة - طارق طه - عبد الله السعيد - إبراهيم حسن 

الهجوم: إيريك تراوري 
غضب محمود علاء وإلقاء زجاجات المياه بعد طرده من المباراة الودية أمام بيراميدز.. فيديو
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