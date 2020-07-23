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اقتصاد

خطة حماية المستهلك لمراقبة المحلات خلال الأوكازيون الصيفي

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:03 م
صدى البلد
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محمد صبيح
كشف الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك عن خطة الجهاز الرقابية على الأسواق خلال الأوكازيون الصيفي، والذي انطلق اليوم الخميس 23 يوليو ولمدة شهر.

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وأوضح سمير أن الجهاز سيتخذ مجموعة من الإجراءات للتصدي إلى تلاعبات التجار معدومي الضمير الذين يستغلون موسم الأوكازيون في عرض سلع رخيصة ورديئة أو عرض تخفيضات وهمية على المنتجات. 


وأشار إلى شن حملات رقابية على الأسواق للتأكد من حقيقة الأسعار الموجودة على المنتجات قبل وبعد الخصم، مضيفا لـ "صدى البلد" أنه سيتم التأكد من حصول المحلات المشاركة في الأوكازيون على تراخيص المشاركة في الأوكازيون والتأكد من التزامها بمعايير الأوكازيون الصيفي وعرض تخفيضات حقيقية على المنتجات من خلال عرض السعرين قبل وبعد الخصم.


قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بدء التصفيات الموسمية الثانية لعام 2020 (الأوكازيون الصيفي).


ونص القرار الوزاري الصادر عن الوزير، على أن يكون لكل محل اسبوعين واشترط موافقة مديريات التموين الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

كما نص القرار الوزاري على ضرورة أن تكون التصفيات موضحا بها الثمن الفعلي والذي كان يباع به السلعة خلال الفترة السابقة للتصفية.

وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستكثف حملاتها الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للالتزام بالتخفيضات المعروضة، مشيرة إلى أن الهدف من الأوكازيون ومن التخفيضات الموجودة به التخفيف على المواطنين وحصولهم على السلع بأسعار مخفضة.
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