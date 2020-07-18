التموين: طرح 12 مليون كمامة كدفعة أولى على البطاقات.. برلمانيون: توفيرها بأسعار مخفضة ضرورة.. وتسهم فى منع انتشار كورونا

ولفت وزير التموين إلى أنه تم الاتفاق على توريد الكمية على دفعات بواقع 12 مليون كمامة خلال شهر يوليو وباقي الكمية على دفعات خلال أغسطس القادم.









وأوضح أنه سيتم طرح الكمامات على المواطنين بعدد كمامتين لكل بطاقة، وإذا وجدنا أنّ هناك احتياجًا أكبر فسيتم طرح كميات أكثر.









وحول هذا الامر، استطلع موقع صدى البلد، اراء عدد من نواب البرلمان، الذين اكدوا جميعا، أن الكمامات التى تقوم بتوزيعها وزارة التموين تستخدم لمدة شهر وسعرها منخفض جدا مقارنة بأسعار الكمامات الأخرى التى تباع فى الخارج.









فى البداية أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود وزارة التموين فى التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة الشراء الموحد لشراء 40 مليون كمامة قماش على أن يتم طرحها على بطاقات التموين اختياريًا.