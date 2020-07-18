التموين: طرح 12 مليون كمامة كدفعة أولى على البطاقات.. برلمانيون: توفيرها بأسعار مخفضة ضرورة.. وتسهم فى منع انتشار كورونا

لتوفير كمامات.. برلماني يطالب بضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة والتموين
برلمانية تشيد بجهود وزارة التموين فى توفير الكمامات على البطاقات
لتخفيف العبء عن المواطنين.. برلماني يطالب بخفض أسعار الكمامات لـ 5 جنيهات
أكد على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن طرح الكمامات على بطاقات التموين كان يشوبه نوع من التخوف أن يتم اتهام الدولة باستغلال الأزمة والاستفادة من خلالها بجانب ضرورة توفيرها لمنع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تشغيل مصانع الملابس الجاهزة المتوقفة بسبب أزمة كورونا.
وأضاف خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال عبر الفيديو كونفرانس الخميس الماضي، أنه تم التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة الشراء الموحد لشراء 40 مليون كمامة قماش على أن يتم طرحها على بطاقات التموين اختياريًا.
ولفت وزير التموين إلى أنه تم الاتفاق على توريد الكمية على دفعات بواقع 12 مليون كمامة خلال شهر يوليو وباقي الكمية على دفعات خلال أغسطس القادم.
وأوضح أنه سيتم طرح الكمامات على المواطنين بعدد كمامتين لكل بطاقة، وإذا وجدنا أنّ هناك احتياجًا أكبر فسيتم طرح كميات أكثر.
وحول هذا الامر، استطلع موقع صدى البلد، اراء عدد من نواب البرلمان، الذين اكدوا جميعا، أن الكمامات التى تقوم بتوزيعها وزارة التموين تستخدم لمدة شهر وسعرها منخفض جدا مقارنة بأسعار الكمامات الأخرى التى تباع فى الخارج.
فى البداية أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود وزارة التموين فى التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة الشراء الموحد لشراء 40 مليون كمامة قماش على أن يتم طرحها على بطاقات التموين اختياريًا.
وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، إن الكمامات التى تقوم بتوزيعها وزارة التموين تستخدم لمدة شهر وسعرها منخفض جدا مقارنة بأسعار الكمامات الأخرى التى تباع فى الخارج، مؤكدًا أن الكمامات التى تباع فى الخارج تستخدم لمرة واحدة والكمامة الخاصة بوزارة التموين تغسل ويتم استخدامها لمدة 30 يوما.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التنسيق الدائم مع وزارة الصناعة والتموين بشأن توفير الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا فى المجتمع.
كما، أشادت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود وزارة التموين فى التعاقد بين الهيئة العامة للسلع التموينية وهيئة الشراء الموحد لشراء 40 مليون كمامة قماش على أن يتم طرحها على بطاقات التموين اختياريًا.
وقالت "الكسان " لـ"صدى البلد"، إن الأسعار الكمامات التى أعلنت عنها وزارة التموين بشأن شراء الكمامات عبر بطاقات التموين وذلك يؤدى الى خفض أسعار الكمامات فى المنافذ الاخرى.
ومن جانبه طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة توفير الكمامات بأسعار مخفضة على بطاقات التموين وهبوط سعر الكمامة من 8 جنيه الى 5 جنيه.
وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، هناك العديد من الأشخاص الذين يقومون برفع أسعار الكمامات بشكل عشوائي ويجب أن تقوم وزارة التموين بدورها فى تقديم هذه الكمامات للمواطنين بأسعار مخفضة لكى نستطيع أن نقضى على الزيادات فى أسعار الكمامات.