رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو في كندا للمرة الثانية.. تفاصيل

فهمي عضو مجلس إدارة منظمة الهيئة الكندية للتراث المصري، إنه تم رفع العلم أمام برلمان أونتاريو للمرة الثانية في كندا في قال ألبرتأمامأونتاريوكندا في شهر الحضارة.









وأضاف ألبرت فهمي في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" حضر مجموعة من الهيئة لحظة رفع العلم

احتفلنا برفع العلم أمام برلمان أونتاريو".









وتابع:" ارتفع علم مصر في الـ سماء في يوم الاحتفال بـ شهر الحضارة"، مضيفا:" في العام الماضي شاركتنا وزيرة الهجرة في رفع العلم المصري في شهر الحضارة بـ كندا".









وأكمل فهمي:" تم تنظيم احتفالات كثيرة على السوشيال ميديا تزامنا مع شهر الحضارة من أجل تقديم التراث المصري في مجموعة من الفقرات".







