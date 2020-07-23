رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو في كندا للمرة الثانية.. تفاصيل

قال ألبرت فهمي عضو مجلس إدارة منظمة الهيئة الكندية للتراث المصري، إنه تم رفع العلم أمام برلمان أونتاريو للمرة الثانية في كندا في شهر الحضارة.
وأضاف ألبرت فهمي في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" حضر مجموعة من الهيئة لحظة رفع العلم
احتفلنا برفع العلم أمام برلمان أونتاريو".
وتابع:" ارتفع علم مصر في الـسماء في يوم الاحتفال بـ شهر الحضارة"، مضيفا:" في العام الماضي شاركتنا وزيرة الهجرة في رفع العلم المصري في شهر الحضارة بـ كندا".
وأكمل فهمي:" تم تنظيم احتفالات كثيرة على السوشيال ميديا تزامنا مع شهر الحضارة من أجل تقديم التراث المصري في مجموعة من الفقرات".
ولفت ألبرت فهمي:" وشاركنا الجيل الثاني من المصريين في الاحتفالات وتم إجراء لقاءات مع شخصيات عامة ومعروفة في كندا ".