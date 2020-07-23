برلمانى يكشف أسباب إعلان الحكومة عن عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه

قال النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هناك جهودا مبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المحدودة لمواجهة الزيادة السكانية السريعة لمواجهة العجز المائى المحتمل.





وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتحسين حصتها من المياه من خلال تبطين الترع والأفرع وتطوير الرى ، وتحويله من نظام الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديثة بالرش والتنقيط ، مؤكدا أن ما تم اليوم فى اجتماع مجلس الوزراء يأتى فى إطار الخطة الموضوعة والتى تنفذها الدولة منذ عام 2016.





وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان : مطالبة رئيس الوزراء بعقوبات مغلظة على الإسراف فى المياه جاء نتيجة قيام قلة من المواطنين بإستخدام المياه فى غير الأغراض المخصص لها بطرق غير مشروعة ، مشيرا إلى أن هناك أراضى يتم استصلاحها وتروى من المياه الجوفية ، وهناك مواطنون يخالفون استخدم مياه الرى والتى تأتى من أفرع النيل وهى غير مخصصة للرى بعيدا عن الوصلات الرسمية ، مما يستوجب تغليظ العقوبة.



