AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى يكشف أسباب إعلان الحكومة عن عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه

الخميس 23/يوليه/2020 - 07:55 م
النائب مجدى ملك ،
النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هناك جهودا مبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المحدودة لمواجهة الزيادة السكانية السريعة لمواجهة العجز المائى المحتمل.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتحسين حصتها من المياه من خلال تبطين الترع والأفرع وتطوير الرى ، وتحويله من نظام الرى بالغمر إلى أنظمة الرى الحديثة بالرش والتنقيط ، مؤكدا أن ما تم اليوم فى اجتماع مجلس الوزراء يأتى فى إطار الخطة الموضوعة والتى تنفذها الدولة منذ عام 2016.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان : مطالبة رئيس الوزراء بعقوبات مغلظة على الإسراف فى المياه جاء نتيجة قيام قلة من المواطنين بإستخدام المياه فى غير الأغراض المخصص لها بطرق غير مشروعة ، مشيرا إلى أن هناك أراضى يتم استصلاحها وتروى من المياه الجوفية ، وهناك مواطنون يخالفون استخدم مياه الرى والتى تأتى من أفرع النيل وهى غير مخصصة للرى بعيدا عن الوصلات الرسمية ، مما يستوجب تغليظ العقوبة.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حضره الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة. 

وشدد مدبولى على ضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، وأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي: مبادرة خلال شهرين بالتنسيق بين عدة جهات لتوفير قروض مُيسرة للمزارعين للتحويل إلى "الري الحديث"

عبد العاطي والقصير يبحثان آلية تحديث منظومة الري وتطبيقها في الزراعة

عقوبة مغلظة على الإسراف في المياه.. مدبولي يكلف باستصلاح أراض جديدة للزراعة في شمال ووسط سيناء

ترشيحاتنا

التعليم العالي تعلن موعد انطلاق تنسيق الثانوية العامة 2020 .. و6 أغسطس فتح الموقع

اشتري ولا أبيع.. شعبة الذهب تكشف مستقبل أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

السيسي ورئيس وزراء اليونان يتوافقان على الحل السياسي للأزمة الليبية

الزمالك يغرم محمود علاء 200 ألف جنيه لما بدر منه بعد طرده في ودية بيراميدز

بسبب خطأ أثناء قيادة سيارتها.. سيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ.. تفاصيل

تريقة على القمة.. قناة الأهلى: اختيار السبت لمباراة الزمالك ضمان للسيولة المرورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. الأجسام المضادة تقل بشكل سريع للإصابة الخفيفة بكورونا.. هنا الزاهد تتألق بإطلالة مثيرة للجدل

سعر ومواصفات اودي audi q3 Sportback في مصر .. صور

بسبب خطأ أثناء قيادة سيارتها.. سيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ.. تفاصيل