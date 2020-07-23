من على الجمل.. شيماء سيف تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة شيماء سيف ، جمهورها صورة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت شيماء سيف فى الصورة من كواليس تصوير مسلسل "جمجوم وبم بم "، من على الجمل.





وعلقت شيماء سيف على الصورة قائلة: " انهاردة وبكرة ان شاء الله هكون ضيفة شرف فى مسلسل #الشركة_الألمانية_لمكافحة_الخوارق على شاهد فى الحلقة الثامنة والتاسعة اتفرجو هتتبسطو وقولولى رايكم لان المسلسل خطير، #الشركة_الألمانية_لمكافحة_الخوارق #جمجوم_وبم_بم".









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تخوض شيماء سيف أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ45 حلقة ويحمل اسم مؤقت "بالقوة"، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الأسابيع المقبلة واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، تمهيدا لبدء التصوير وعرضه فى أحد المواسم المقبلة.









وفى سياق آخر تشارك شيماء سيف كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائيًا، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.



