نبيلة عبيد تعلن توثيق حسابها على إنستجرام

قامت الفنانة نبيلة عبيد بتوثيق حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بالعلامة الزرقاء.









وكتبت نبيلة عبيد قائلة "أخيرا تم توثيق الصفحه رسميا على موقع الانستجرام.....و الصفحه ديه هي الصفحه الرسميه الوحيده ليا... بمسى عليكم يا أجمل ناس..#نبيله_عبيد".









وشاركت نبيلة عبيد مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2020.















