نبيلة عبيد تعلن توثيق حسابها على إنستجرام

قامت الفنانة نبيلة عبيد بتوثيق حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بالعلامة الزرقاء.
وكتبت نبيلة عبيد قائلة "أخيرا تم توثيق الصفحه رسميا على موقع الانستجرام.....و الصفحه ديه هي الصفحه الرسميه الوحيده ليا... بمسى عليكم يا أجمل ناس..#نبيله_عبيد".
وشاركت نبيلة عبيد مؤخرا في بطولة مسلسل سكر زيادة والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2020.
مسلسل "سكر زيادة" ، بطولة نادية الجندي وسميحة أيوب ونبيلة عبيد و هالة فاخر وشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، ونانسى عجرم، وهيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وروجينا، وجومانا مراد، ولقاء الخميسى، وبيومى فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى أبو سريع، ومايان السيد، وبدرية طلبة، وهنادي مهنى، وخالد أنور، وسليمان عيد، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين.