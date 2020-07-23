المدير الإداري للزمالك يكشف موعد انتهاء معسكر الفريق

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك أن الفريق اختتم معسكره الحالي ببرج العرب بعد ودية بيراميدز اليوم الخميس .
وأشار المدير الإداري الى أن الفريق سيحصل على راحة يومي الجمعة والسبت على أن يواجه دجلة وديا يوم الأحد المقبل بالقاهرة .
وينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل ببرج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام الطلائع يوم الأربعاء على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام العيد.
وينتظم الفريق الابيض في معسكر لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.
وفيما يخص عودة بن شرقي و محمد اوناجم من المغرب أكد أن هناك محاولات مع السفارة في المغرب لعودتهما خاصة أن هناك رحلة يوم 26 يوليو من المغرب لمصر.