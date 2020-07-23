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رياضة

المدير الإداري للزمالك يكشف موعد انتهاء معسكر الفريق

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف أحمد زاهر المدير الإداري لفريق الزمالك أن الفريق اختتم معسكره الحالي ببرج العرب بعد ودية بيراميدز  اليوم الخميس .


وأشار المدير الإداري الى أن الفريق سيحصل على راحة يومي الجمعة والسبت على أن يواجه دجلة وديا يوم الأحد المقبل بالقاهرة .


وينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق ابتداء من يوم الاثنين المقبل ببرج العرب يتخلله خوض مباراة ودية أمام الطلائع يوم الأربعاء على أن يحصل الفريق على راحة أول أيام العيد.


وينتظم الفريق الابيض في معسكر لمدة 10 أيام استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.


وفيما يخص عودة بن شرقي و محمد اوناجم من المغرب أكد أن هناك  محاولات مع السفارة في المغرب لعودتهما خاصة أن هناك  رحلة يوم 26 يوليو  من المغرب لمصر.
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